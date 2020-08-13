«Психанувший» таксист выбросил семью с ребенком в поле 

Крыму таксист высадил семью с годовалым ребенком в поле и уехал.

Как пишет «Комсомольская правда», молодая семья вызвала такси, чтобы переехать с косы Беляус в Ялту.

«Специально просили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом, кондиционером и всеми удобствами: ребенок же маленький, да и ехать далеко. Машину подали в нужное время, но ни детского кресла, ни вместительного багажника там не оказалось», — рассказали возмущенные туристы.

Тем не менее пара решила не ждать другую машину и сели к приехавшему водителю. По их словам, по дороге таксист расспрашивал их об отдыхе, интересовался стоимостью услуг, проживания, а затем стал жаловаться на жизнь и повторять, что «при Украине было лучше».

Когда глава семейства попросил убавить кондиционер и перестать причитать, водитель резко изменился в лице, стал требовать заплатить ему стоимость переезда до Ялты и выйти из машины.

«Он резко выруливает на обочину и повторяет: «4500 на торпеду! Я тебе не доверяю!», — рассказали пострадавшие.

В результате семья с годовалым ребенком оказалась посреди поля, и лишь благодаря проезжавшему мимо трактористу им удалось вызвать новую машину и добраться до Ялты.

«Если бы не чудесный дядька тракторист, так бы и остались с ребенком в пустом поле и без связи. Хорошо, что такие люди существуют, а вот водитель такси — это позор для Крыма», — резюмировала семья.

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