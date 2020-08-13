Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова 

Врачи поставили Михаилу Ефремову, госпитализированному из зала суда во вторник, диагноз стеноз сосудов. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма», — сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы жизни Михаила Ефремова нет, он находится в стабильном состоянии средней тяжести.
Тем временем адвокат Ефремова Эльман Пашаев озвучил другой диагноз — он заявил, что у актера случился инсульт. По его словам, эту информацию он узнал от лечащих врачей своего подзащитного.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце. Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации.