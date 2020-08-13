Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова 

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Врачи поставили Михаилу Ефремову , госпитализированному из зала суда во вторник, диагноз стеноз сосудов. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма», — сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы жизни Михаила Ефремова нет, он находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Тем временем адвокат Ефремова Эльман Пашаев озвучил другой диагноз — он заявил, что у актера случился инсульт. По его словам, эту информацию он узнал от лечащих врачей своего подзащитного.