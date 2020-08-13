Раскрыта причина госпитализации Ефремова

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне злоупотребления алкоголем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", — сказал он. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт. "Мне врачи сказали, что у него инсульт, но меня к Ефремову не пустили из-за карантина", — сказал он. Адвокат также сообщил, что артист не страдает алкоголизмом, выпивал ли Ефремов под домашним арестом, ему не известно. "Я про это не знаю, все люди иногда употребляют, но я не видел ничего", — пояснил Пашаев.

Во вторник перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.