Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В квартире на юге Москвы обнаружили расчлененное тело женщины в пакетах 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В квартире в Москве обнаружили расчлененное тело женщины
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире на юге Москвы расчлененного тела женщины. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были сокрыты в пакетах. По данному факту возбуждено дело об убийстве", — сказала она.

В квартире находился супруг женщины, его причастность к совершению преступления проверяется.
ТАСС: последние новости
В Чечне военнослужащий, застреливший сослуживца после ссоры, получил тюремный срок В Чечне военнослужащий, застреливший сослуживца после ссоры, получил тюремный срок В Боткинской больнице сообщили, что Михаил Ефремов у них не числится В Боткинской больнице сообщили, что Михаил Ефремов у них не числится Суд в Москве заочно арестовал банкира Бажанова по обвинению в хищении более 1 млрд рублей Суд в Москве заочно арестовал банкира Бажанова по обвинению в хищении более 1 млрд рублей
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение