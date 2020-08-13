В Ярославской области «заминировали» суды 

«Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка», — сообщили в Ярославском областном суде.