Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области «заминировали» суды 

ИА Regnum 50 минут назад
В Ярославской области «заминировали» суды
Фото: ИА Regnum
В Ярославской области остановили свою работу ряд судов из-за сообщений о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

«Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка», — сообщили в Ярославском областном суде.

Ране об эвакуации Заволжского суда в Ярославле сообщила адвокат Ирина Бирюкова. По ее словам, в зал заседаний вбежала секретарь и сказала, что заседание не состоится, так как в суд пришло письмо, что все суды заминированы.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
ИА Regnum: последние новости
В Чечне военнослужащий получил восемь лет колонии за убийство сослуживца В Чечне военнослужащий получил восемь лет колонии за убийство сослуживца В суде над Соколовым рассказали о страшной находке в его квартире В суде над Соколовым рассказали о страшной находке в его квартире Ефремова не нашли в Боткинской больнице Ефремова не нашли в Боткинской больнице
Происшествия , Криминал , Ирина Бирюкова , Ярославская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение