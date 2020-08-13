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Умер расследовавший расстрел царской семьи прокурор 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
Умер расследовавший расстрел царской семьи прокурор
Фото: РИА Новости
Советник Генпрокуратуры Олег Анкудинов скончался в возрасте 72 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, прокурор, занимавшийся расследованием уголовного дела о расстреле царской семьи, умер 12 августа в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, не пережив болезни.
Анкудинов возглавлял Главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры (до 2012 года — Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами) в течении 10 лет. В 2018 году, отметив 70-летний юбилей, он перешел на должность советника ведомства.
17 июля сообщалось, что в деле о расстреле царской семьи появились новые детали. Старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова сообщила об установлении некоторых участников, причастных к убийству в Ипатьевском доме. По ее словам, после окончания всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка.
В 2018 года следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге.
Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.
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Происшествия , Олег Анкудинов , Марина Молодцова , Николай II , Генпрокуратура РФ , РПЦ , СКР
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