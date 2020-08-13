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«Я тебя депортирую, чм* ***»: известный ведущий оскорбил мигранта 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Телеведущий Артур Цветков, более известный по работе на канале MTV, как Vj Archi, устроил потасовку в одном из столичных фаст-фуд-ресторанов из-за неправильно надетой на лицо маски. Видео инцидента опубликовано в YouTube.
В описании к ролику говорится, что конфликт завязался из-за просьбы сотрудника ресторана поправить маску, которая висела на подбородке Цветкова. В ответ уроженец Киргизии услышал в свой адрес оскорбления и угрозы: в частности, Archi заявил, что может депортировать мигранта из страны. Словесная перепалка быстро переросла в кулачное противостояние.
Позже на своей странице в Instagram Цветков рассказал, как конфликт выглядел с его стороны. Его негативную реакцию вызвало неуважительное обращение повара заведения, который ко всему прочему не должен был вообще общаться с ним.

«Уважаемые граждане, которые приезжают к нам в Москву, в русском языке есть обращение на вы, будьте добры соблюдать это правило», — заявил телеведущий, подчеркнув, что намерен обратиться в полицию.

В последующей публикации Archie отметил, что на связь с ним вышел владелец заведения. Перед ним извинились, и он пожал руку своему недавнему оппоненту.
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Происшествия , Видео , Другое
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