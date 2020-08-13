Известный российский телеведущий MTV и «Муз-ТВ» Archie (Арчи, настоящее имя Артур Цветков) подрался с работником фаст-фуда в Москве . Как сообщает Kloop, инцидент произошел 11 августа.

По словам сотрудника заведения, Цветков начал грубить из-за просьбы надеть защитную маску, а после напал на одного из работников за замечание.

На опубликованном видео шоумен оскорбляет мужчину и угрожает ему депортацией из России

«Мразь, я тебя сейчас депортирую из страны. Ты знаешь с кем ты говоришь? Ты откуда здесь взялся?» — сказал Цветков. В ролике также видно, как мужчины начали драться.

Позже Цветков вызвал сотрудников полиции и написал заявление. Этот момент также попал на видео. У себя в Instagram виджей подтвердил, что дело передано в МВД

По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала.

«Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте», — добавил ведущий.