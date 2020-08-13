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Вора в законе Шамиля Смолянского обвинили в создании угрозы безопасности России 

Lenta.ru 39 минут назад
Вор в законе создал угрозу безопасности России
Фото: Mzk1.ru
Вор в законе Шамиль Магомедов, известный в криминальных кругах как Шамиль Смолянский, создает угрозу общественной безопасности России. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан.
По данным СКР, угроза, исходящая от Магомедова, заключается в том, что он организует, руководит и координирует преступную деятельность в Дагестане благодаря своим положению, авторитету и влиянию в преступной среде. В настоящее время Магомедов обвиняется по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.
Расследование уголовного дела в отношении вора в законе завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
20 сентября 2019 года сообщалось, что в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Дагестане несколько осужденных пытались устроить бунт. При этом бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).
Об их задержании сообщалось ранее в сентябре. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.
Шамиля Магомедова, неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, короновали восемь лет назад с личного одобрения вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана), являвшегося в то время лидером преступного мира России.
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Происшествия , Аслан Усоян , ФСИН , Республика Дагестан
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