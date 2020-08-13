Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, — написала дочь певицы на своей странице в социальной сети Instagram.
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Добрый день! Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа «добрых людей» достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию. 1. Да, моя Мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне-тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. 2. Да, отвезла ее и Фирсова Ю. в наркологическую больницу я со своим супругом ещё 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольно опьянения. НО!Прошу заметить, моя Мама РАНЕЕ НИКЕМ НЕ БЫЛА! замечена в употреблении спиртных напитков и мной в том числе!, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное, КАК такое могло произойти? 3. НЕТ! У НЕЁ НЕ БЫЛО проломленной головы и ссадин на лице!, как утверждает СМИ. 4. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у неё была ЧМТ. 5. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов… Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку. Поэтому прошу всех остановиться выливать грязь и очернять ее имя, не разобравшись в ситуации. Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами-огромное спасибо.