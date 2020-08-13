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Женщина подстрелила петербуржца из-за парковочного места на базе отдыха 

News.ru 1 час назад
Женщина подстрелила россиянина из-за парковочного места
Фото: News.ru
Жительница Уфы выстрелила в пьяного петербуржца на базе отдыха «Мир Маяков» во Всеволожском районе Ленинградской области, чтобы отвоевать место на парковке.
Спор из-за парковочного места возник 12 августа. В полицию в 23:02 поступило сообщение об огнестрельном ранении человека на базе отдыха в Осиновце.
Выяснилось, что неработающая жительница Уфы из травматического пистолета «ПМ-17Т» выстрелила в пьяного петербуржца 1998 года рождения, работающего механиком. Мужчине вызвали скорую помощь и в удовлетворительном состоянии доставили во Всеволожскую районную больницу. Там ему оказали медпомощь и отпустили, передают «Невские новости».
Полицейские конфисковали у женщины оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве конфликт водителя такси и пассажира закончился стрельбой. В полицию обратился мужчина и сообщил, что его из пневматического оружия в живот ранил таксист. Каких-либо данных о своём обидчике он предоставить не смог и самовольно покинул медучреждение, отказавшись от дальнейшего лечения без объяснения причин, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Происшествия , Всеволожск , Ленинградская область , Уфа
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