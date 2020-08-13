Женщина подстрелила россиянина из-за парковочного места

Спор из-за парковочного места возник 12 августа. В полицию в 23:02 поступило сообщение об огнестрельном ранении человека на базе отдыха в Осиновце.

Выяснилось, что неработающая жительница Уфы из травматического пистолета «ПМ-17Т» выстрелила в пьяного петербуржца 1998 года рождения, работающего механиком. Мужчине вызвали скорую помощь и в удовлетворительном состоянии доставили во Всеволожскую районную больницу. Там ему оказали медпомощь и отпустили, передают «Невские новости».

Полицейские конфисковали у женщины оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве конфликт водителя такси и пассажира закончился стрельбой. В полицию обратился мужчина и сообщил, что его из пневматического оружия в живот ранил таксист. Каких-либо данных о своём обидчике он предоставить не смог и самовольно покинул медучреждение, отказавшись от дальнейшего лечения без объяснения причин, писал NEWS.ru.