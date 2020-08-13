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Аэропорты и магазины Москвы «заминировали» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Аэропорты и магазины Москвы «заминировали»
Фото: РИА Новости
Магазины и отделения почты в Подмосковье, а также аэропорты Шереметьево и Жуковский проверяют из-за сообщений о минировании. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
По его словам, неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах во всех торговых точках сети «Магнит» и отделениях почты в Подмосковье.

«Кроме того, проверяется информация о минировании воздушных судов, стоящих в аэропорту Шереметьево. Эвакуация из него не проводилась», — пояснил он.

Также сообщения о минировании были получены сегодня Коптевским и Головинским райсудами суды Москвы и аэропортом Жуковский.
«Рамблер» писал, что ранее неизвестный сообщил о трех готовящихся взрывах на станциях столичного метро, но не указал, на каких именно. В связи с этим все станции подземки были проверены специалистами.
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Происшествия , Почта России , "Магнит" , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Москва , Московская область
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