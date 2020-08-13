Аэропорты и магазины Москвы «заминировали» 

По его словам, неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах во всех торговых точках сети «Магнит» и отделениях почты в Подмосковье.

«Кроме того, проверяется информация о минировании воздушных судов, стоящих в аэропорту Шереметьево. Эвакуация из него не проводилась», — пояснил он.

Также сообщения о минировании были получены сегодня Коптевским и Головинским райсудами суды Москвы и аэропортом Жуковский.

«Рамблер» писал, что ранее неизвестный сообщил о трех готовящихся взрывах на станциях столичного метро, но не указал, на каких именно. В связи с этим все станции подземки были проверены специалистами.