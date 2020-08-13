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Силовики изъяли компьютер и телефоны Сафронова 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Силовики изъяли компьютер и телефоны Сафронова
Фото: ТАСС
Сотрудники ФСБ изъяли компьютер, принадлежащий советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене. По версии следствия, с его помощью Сафронов мог передавать секретную информацию зарубежной спецслужбе.
В ходе первого обыска у него изъяли этот компьютер и все цифровые носители информации: телефоны, флешки и так далее, — рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов.
Юрист добавил, что с его подзащитным никаких следственных действий более не проводится, он по-прежнему находится под арестом.
Сафронова задержали 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.
Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.
По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для Праги.
Ранее NEWs.ru писал, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать себя виновным и раскрыть свои источники информации в обмен на то, что получит наказание не более двух третей от максимального наказания — до 10 лет.
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Комментарии
Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , Игорь Суворов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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