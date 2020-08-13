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Неизвестные «заминировали» все магазины сети «Пятерочка» в Петербурге 

ТАСС 37 минут назад
Все магазины «Пятерочка» заминировали в Петербурге
Фото: РИА Новости
Анонимное сообщение о "минировании" всех супермаркетов сети "Пятерочка" и районного суда в Санкт-Петербурге поступило в Василеостровский районный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Заминировано здание суда и все магазины "Пятерочки", — следует из поступившего в суд сообщения.

Эвакуированы Василеостровский, а также Петродворцовый, Октябрьский и Смольнинский районные суды.
В среду в один из районных судов Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение о "минировании" всех отделений налоговой инспекции и нескольких районных судов города. Подобное сообщение поступило в международный аэропорт Пулково.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково. 11 августа был эвакуирован торговый центр "Мега Парнас" в Ленинградской области из-за поступившего анонимного сообщения.
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Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Санкт-Петербург
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