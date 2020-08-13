Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео драки клиентов фитнес-центра из-за тренажера 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Клиенты столичного фитнес-центра, вместо обычных тренировок, устроили в спортзале потасовку. Не поделившие тренажер любители спорта сначала поругались, а потом и вовсе решили перейти к более веским «аргументам», доказывая свою правоту на кулаках.
Как выяснилось, инициатором драки стал мужчина в синей футболке, он ударил своего оппонента кулаком по голове. Участников баталии разнял третий качок, в то время как менеджер фитнес-клуба вызвал полицию. На буйного физкультурника оформили протокол и внесли в черный список спортклуба.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение