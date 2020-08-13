Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера

Клиенты столичного фитнес-центра, вместо обычных тренировок, устроили в спортзале потасовку. Не поделившие тренажер любители спорта сначала поругались, а потом и вовсе решили перейти к более веским «аргументам», доказывая свою правоту на кулаках.

Как выяснилось, инициатором драки стал мужчина в синей футболке, он ударил своего оппонента кулаком по голове. Участников баталии разнял третий качок, в то время как менеджер фитнес-клуба вызвал полицию. На буйного физкультурника оформили протокол и внесли в черный список спортклуба.