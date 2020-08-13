Появилось видео бушующего в Приморье урагана 

12 августа по Приморью пронесся мощнейший ураган. Ветер был настолько сильный, что у одной из больниц сорвало крышу, а многолетние деревья вырывались с корнем из земли. На одном из видео, выложенных в сети, видно, что стена из дождя настолько плотная, что за ней попросту ничего не видно. Очевидцы всего происходящего называли ураган "чем-то из параллельной вселенной". Несколько человек получили серьезные травмы. О смертельных случаях пока ничего не сообщается. Множество автомобилей получили повреждения. В результате стихийного бедствия были повреждены линии электропередачи и многие дома остались без электроснабжения.