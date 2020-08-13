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Белорусские заключенные устроили бунт с криками «Уходите» 

Lenta.ru 46 минут назад
В исправительной колонии №2 в белорусском Бобруйске заключенные устроили бунт с криками «Уходите». Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нива».
Как сообщает канал, массовые беспорядки на территории колонии сопровождаются криками, в том числе заключенные скандируют «Уходите». На территорию колонии подъезжают полицейские машины. В МВД республики информацию не комментировали.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
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Происшествия , Видео , В мире , Александр Лукашенко , МВД , ФСИН , Бобруйск
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