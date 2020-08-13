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В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова 

РИА Новости и ещё 3 8 минут назад
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
В Минске ОМОН задержал двоих юношей-изготовителей коктейля Молотова, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Сегодня в 19.40 по улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", — сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке, отметила пресс-секретарь. По ее словам, найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН, сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный, добавила Чемоданова.
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Происшествия , В мире , Ольга Чемоданова , МВД , Минск
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