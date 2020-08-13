В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова 

"Сегодня в 19.40 по улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", — сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

Со слов минчан, на ближайшей АЗС они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке, отметила пресс-секретарь. По ее словам, найденные там пустые бутылки планировалось заполнить горючей смесью, однако довести задуманное до конца помешал ОМОН, сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД столицы, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный, добавила Чемоданова.