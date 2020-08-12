Задержан наехавший на милиционера в Минске водитель 

По ее словам, 45-летний мужчина попытался скрыться с места происшествия. Она отметила, что при задержании водителя было применено табельное оружие.

Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника ГАИ. Позже Telegram-канал TUT.BY опроверг это сообщение. Позже появилось видео с места наезда машины на милиционера.