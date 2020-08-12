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В Минске сотрудника ГАИ сбила машина 

РИА Новости 11 минут назад
В Минске сотрудника ГАИ сбила машина
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудника ГАИ в районе гостиницы Юбилейная в Минске сбила машина, обстоятельства выясняются, он жив, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Ранее в оппозиционных аккаунтах в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что в сотрудника ГАИ стреляли, якобы понадобилась реанимация.

"Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сотрудник ГАИ был госпитализирован, реанимационные мероприятия не понадобились, он будет жить.
Ранее во время протестных акций в Белоруссии, которые проходят после президентских выборов, фиксировались факты умышленного наезда на правоохранителей.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Минск
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