Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о расстреле милиционера в Минске 

Lenta.ru 1 час назад
СМИ сообщили о расстреле милиционера в Минске
Фото: telegram-канал NEXTA Live
Возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.
Злоумышленник скрылся. На месте расстрела милиционера работают врачи скорой помощи.
Ранее 12 августа сообщалось о смерти после задержания 25-летнего жителя Гомеля. Он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке, когда его остановили силовики. Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в Белоруссии. Первый умер во время столкновений в Минске. Власти утверждают, что у него в руках взорвалась самодельная бомба. Однако некоторые очевидцы настаивают, что взрыва не было, и в сторону погибшего летело много гранат силовиков.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.
Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.
Последние новости
В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии
Комментарии
Происшествия , Александр Лукашенко , ГИБДД , ФСИН , Гомель , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
ОМОН расстрелял на остановке безоружных людей
ОМОН расстрелял на остановке безоружных людей
«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили
«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение