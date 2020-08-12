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Йеменские военные ворвались в посольство в Москве 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Военные Йемена ворвались в посольство в Москве
Фото: Wikipedia
Шесть военнослужащих Йемена ворвались в посольство республики в Москве с намерением добиться возвращения на родину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам источника, поводом для силового проникновения в посольство стал отказ властей Йемена вернуть офицеров домой из-за пандемии коронавируса.
Все военнослужащие проходили в России курсы в военной академии.

«Что в настоящий момент происходит внутри посольства не известно. Информация доведена до сведения соответствующих оперативных служб», — отметил источник.

Официального подтверждения этой информации от представителей посольства или правоохранительных органов не поступало.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Йемен , Москва
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