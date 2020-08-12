Военные Йемена ворвались в посольство в Москве

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Шесть военнослужащих Йемена ворвались в посольство республики в Москве с намерением добиться возвращения на родину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, поводом для силового проникновения в посольство стал отказ властей Йемена вернуть офицеров домой из-за пандемии коронавируса.

Все военнослужащие проходили в России курсы в военной академии.

«Что в настоящий момент происходит внутри посольства не известно. Информация доведена до сведения соответствующих оперативных служб», — отметил источник.