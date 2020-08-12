Пакет с головой и обрез: что нашли у Соколова

В квартире историка Олега Соколова , где он жил с аспиранткой Анастасией Ещенко, которую впоследствии убил и расчленил, нашли пакет с головой человека, обрез, 10 коробок с патронами, пилу и топор. Об этом стало известно на очередном судебном заседании. Преступление произошло еще в ноябре прошлого года.

На очередном заседании в Санкт-Петербурге по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, прокурор огласила протоколы обыска и осмотра его квартиры.

Как передает «Московский комсомолец», в трехкомнатной квартире Соколова на набережной Мойки, где он жил со своей аспиранткой Анастасией Ещенко, был найден пакет с головой человека, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 мм, десять коробок с патронами, пила и топор. Кроме того, там находились вещи убитой: на столе лежали студенческий билет и удостоверение аспиранта, а в мусорном ведре на кухне — ее украшения со следами крови.

Соколова задержали в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке отрезанные женские руки.

Сама трагедия произошла в два часа ночи 8 ноября в квартире Соколова. Между Соколовым и Ещенко произошла ссора на почве ее ревности к его детям от предыдущего брака. После скандала она легла спать.

Соколов после этого взял ружье-дробовик с укороченным стволом и выстрелил в висок Ещенко. Затем сделал еще три выстрела, каждый раз перезаряжая оружие. С помощью рентгена в голове погибшей нашли четыре пули.

Тело аспирантки убийца спрятал у себя дома. В соседней комнате он даже принимал гостей: пришедшие к нему знакомые не заметили ничего необычного. Два дня спустя ученый решил избавиться от тела. Для этого он купил пилу, расчленил тело и в состоянии алкогольного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в Мойке, но упал в воду.

Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в котором были человеческие конечности. Его доставили в больницу с сильным переохлаждением, после чего задержали. В квартире историка нашли обезглавленное тело девушки, голову и орудия преступления.

Соколов признался, что убил сожительницу и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде убийца утверждал, что его погибшая первой набросилась на него с ножом.

Некоторое время спустя в сети появилось видео ссоры обвиняемого с будущей жертвой.

Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева пояснила, что запись сделал сам доцент за несколько часов до расправы.

На кадрах видно, как девушка пытается покинуть квартиру Соколова, но тот преграждает ей путь. «Ненавижу тебя, уйди с дороги, отпусти меня. Я тебя не люблю больше», — говорит Ещенко. Видео оказалось в распоряжении издания «Мойка78».

После этих слов историк толкнул аспирантку. «Да что ты меня бьешь, кто тебе дал право меня бить?» — возмутилась она. После Ещенко выбила из рук доцента телефон и без верхней одежды побежала вниз по лестнице — на этом моменте видео оборвалось.

Сообщается, что после убийства Соколов набрал номер французского посольства в России. Александра Бакшеева считает, что историк звонил в диппредставительство, чтобы скрыться от уголовного преследования, поскольку был кавалером ордена Почетного легиона.

Уже в марте Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале сообщила о деталях этого дела. По версии обвинения, 8 ноября 2019 года с 2:36 по 3:00 Соколов в ходе конфликта с Ещенко взял обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и выстрелил из него в голову потерпевшей. После этого, как утверждалось в суде, историк начал ее душить. Впоследствии преступник произвел из обреза еще три выстрела, поскольку девушка подавала признаки жизни. Ещенко скончалась на месте происшествия.

Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Почуев, Генпрокуратура России не нашла особой жестокости и надругательств над телом жертвы в уголовном деле Олега Соколова.

По словам Почуева, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и установило, что историк совершил убийство в результате бытового конфликта на почве взаимной ревности. Генпрокуратура считает, что обвиняемый не действовал в рамках необходимой обороны.

Защитник обратил внимание, что ложные обвинения, выдвинутые против историка, об истязаниях других потерпевших не нашли своего подтверждения.