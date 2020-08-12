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Россиянин убил выдавших его полиции пенсионеров 

Lenta.ru 55 минут назад
Россиянин убил выдавших его полиции пенсионеров
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом в среду, 12 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
11 августа 2020 года в одном из домов в селе Блючанское (Чановский район) произошел пожар. После его ликвидации в доме нашли тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти. У мужчины были ножевые ранения на шее, а у его сожительницы — травмы головы.
По версии следствия, убийство совершил 26-летний ранее судимый местный житель. Семь лет назад мужчину посадили за имущественные преступления в отношении убитых пенсионеров. Выйдя на свободу, он решил отомстить потерпевшим, выдавшим его полиции.
Он пролез в дом через окно, зарезал хозяина и стал бить табуретом по голове его сожительницу. Расправившись с пожилой парой, он, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом.
Вскоре подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте. На допросе задержанный не отрицал причастность к преступлению.
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Происшествия , Новосибирская Область
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