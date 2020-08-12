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На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В РФ чудом спасли унесенную в море девочку
Фото: РИА Новости
Пятилетнюю девочку, унесенную в море ветром в районе поселка Веселовка, и мужчину, бросившегося ей на помощь, чудом спасли на Кубани, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, но стало известно о нем только сейчас.

"В районе курортного поселка Веселовка (Темрюкский район Краснодарского края) на надувном круге в открытое море унесло пятилетнюю девочку. Сообщение об этом… поступило в 18.20… Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение", — говорится в сообщении. Родные девочки, мама, бабушка и дедушка, не успели среагировать на происходящее.

"На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух", — приводит пресс-служба слова госинспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУМЧС по Краснодарскому краю Николая Долгого.
Примерно, через 40 минут после начала спасательной операции был найден надувной круг, который оказался пуст. Ситуация усугублялась усилившимся ветром, из-за которого высота волны достигала метра. К тому же спасателей слепило заходящее солнце.
"И все же ребенка с мужчиной нашли! Нехарактерное пятно на воде заприметил водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка… Участники операции считают, что этот случай спасения на воде можно назвать чудом. Ведь ветер, высокие волны, время суток и продолжительность розысков снижали вероятность найти людей", — добавляется в релизе.
По данным спасателей, ребенка отправили в больницу, мужчина, бросившийся спасать девочку, от медпомощи отказался, хотя, по свидетельствам очевидцев, находился в изможденном состоянии.
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Происшествия , Погода , Пожары , МЧС , Краснодарский Край
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