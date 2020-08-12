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Депздрав Москвы опроверг сведения о смерти мальчика из-за прививки от кори 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
В Москве опровергли смерть мальчика из-за прививки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Информация СМИ о смерти ребенка из-за прививки от кори не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.
Там пояснили, что мальчик скончался в результате остановки сердца из-за врожденной патологии.

— По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии. Ребенок прививался в экспертном специализированном учреждении, где, в том числе, проводится вакцинация детей с различными патологиями, — отметили в Депздраве.

Перед процедурой вакцинации ребенка осмотрели несколько специалистов медучреждения, которые не выявили противопоказаний к прививке. Однако спустя три дня после получения вакцины мальчик скончался. Специалисты подчеркнули, что побочные эффекты от прививки проявляются обычно в ближайшие часы и не становятся причиной смерти пациента.
Ранее мальчик хорошо переносил все прививки, на вакцинацию от кори дали согласие родители.
По данным Депздрава, за минувшие десятилетия в РФ не было зарегистрировано летальных случаев, связанных с прививкой от кори.
Ранее в Сети опубликовали сведения, согласно которым мальчик прошел вакцинацию против Кори в одной из клиник Зеленограда, после чего его состояние ухудшилось. Родители вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось.
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Происшествия , Москва
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