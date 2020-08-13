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Экс-мэру Оренбурга вынесли приговор 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Экс-мэру Оренбурга вынесли приговор
Фото: ТАСС
Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову по делу о получении взяток, его также оштрафовали на 15 млн рублей.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда», — цитирует ТАСС судью.

СМИ в 2018 году со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что возбуждено уголовное дело против Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Отмечалось, что чиновники занимались вымогательством денег у строительных компаний.
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Происшествия , Евгений Арапов , Геннадий Борисов , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Оренбург
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