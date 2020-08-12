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«Был никакой»: Пашаев сравнил Ефремова с овощем 

РИА Новости 2 часа назад
«Был никакой»: Пашаев сравнил Ефремова с овощем
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера перед судебным заседанием.
По его словам, артист был "никакой", говорил "на непонятном языке" и задавал странные вопросы.

"Вы знаете, есть овощ", — заявил защитник в комментарии телеканалу "Звезда".

Пашаев также возмутился из-за отношения к Ефремову в суде, поскольку во время заседания вопрос о госпитализации артиста решался очень долго. Адвокат подчеркнул, что даже к особо опасным преступникам "так не относятся".

Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ТК "Звезда"
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