«До хрипов»: российского журналиста избили в белорусском ИЗС 

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Корреспондент Никита Телиженко рассказал, что был избит в изоляторе временного содержания Жодинского района Белоруссии , куда попал после задержания во время освещения акций протеста в Минске . Об этом сообщает Znak.com.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о задержаниях и избиениях белорусскими силовиками представителей российских СМИ. Министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал освобождения российских журналистов, задержанных на митингах в Белоруссии.

По словам корреспондента Znak.com Никиты Телиженко, он был задержан около 19.00 10 августа около в центре Минска, когда отправлял в редакцию СМС о начале второй масштабной акции протеста после выборов.

«ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне», — пояснил он.

Журналист отметил, что его удостоверение прессы и редакционное задание силовики посчитали поддельными, и «он прочувствовал всю самую лютую жесть» нахождения в изоляторе временного содержания, где провел почти сутки.

«При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — заявил Телиженко.

Корреспондент отметил, что его также «били по почкам, ногам и шее».