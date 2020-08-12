Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«До хрипов»: российского журналиста избили в белорусском ИЗС 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«До хрипов»: российского журналиста избили в белорусском ИЗС
Фото: РИА Новости
Корреспондент Никита Телиженко рассказал, что был избит в изоляторе временного содержания Жодинского района Белоруссии, куда попал после задержания во время освещения акций протеста в Минске. Об этом сообщает Znak.com.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о задержаниях и избиениях белорусскими силовиками представителей российских СМИ. Министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал освобождения российских журналистов, задержанных на митингах в Белоруссии.
По словам корреспондента Znak.com Никиты Телиженко, он был задержан около 19.00 10 августа около в центре Минска, когда отправлял в редакцию СМС о начале второй масштабной акции протеста после выборов.

«ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне», — пояснил он.

Журналист отметил, что его удостоверение прессы и редакционное задание силовики посчитали поддельными, и «он прочувствовал всю самую лютую жесть» нахождения в изоляторе временного содержания, где провел почти сутки.

«При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — заявил Телиженко.

Корреспондент отметил, что его также «били по почкам, ногам и шее».
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Комментарии
Происшествия , Никита Телиженко , Сергей Лавров , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Муж Легкоступовой объяснил пробитую голову жены
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение