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Шереметьево поступило сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке, в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов, сообщил представитель экстренных служб Москвы

«Анонимное сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке аэропорта Шереметьево поступило на почту Зеленоградского суда», — сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, специалисты оперативных служб проверяют эти сведения.

На почту Черемушкинского районного суда пришло сообщение о «минировании» всех воздушных судов в Домодедово, отметил он.

Несколько сотен людей эвакуировали из восьми московских судов из-за сообщений о «минировании», сообщили ТАСС в Мосгорсуде

«Сообщения о минировании поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из некоторых проводится эвакуация», — пояснили в суде.

Ранее в среду сообщалось о «минировании» аэропорта Хабаровска

28 июля аноним сообщил о «минировании» более 20 больниц и других административных зданий в Москве.