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В Москве сообщили о «минировании» самолетов и судов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке, в Домодедово сообщили о «минировании» всех воздушных судов, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Анонимное сообщение о «минировании» трех самолетов на стоянке аэропорта Шереметьево поступило на почту Зеленоградского суда», — сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, специалисты оперативных служб проверяют эти сведения.
На почту Черемушкинского районного суда пришло сообщение о «минировании» всех воздушных судов в Домодедово, отметил он.
Несколько сотен людей эвакуировали из восьми московских судов из-за сообщений о «минировании», сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

«Сообщения о минировании поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из некоторых проводится эвакуация», — пояснили в суде.

Ранее в среду сообщалось о «минировании» аэропорта Хабаровска.
28 июля аноним сообщил о «минировании» более 20 больниц и других административных зданий в Москве.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Хабаровский аэропорт , Мосгорсуд , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Домодедово , Москва
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