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Обвиняемого в изнасиловании дочери россиянина попросили посадить на 14 лет 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Совершившему насилие над дочкой грозит 14 лет
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»
В Татарстане государственный обвинитель попросил приговорить к 14 годам колонии 27-летнего россиянина, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Об этом в среду, 12 августа, сообщает региональная прокуратура.
В Бугульминском городском суде возобновилось рассмотрение громкого дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Дело рассматривается во второй раз в новом составе суда. Ранее суд оправдал мужчину, а прокуратура подала апелляцию в Верховный суд Татарстана, который ее удовлетворил.
Жителя Бугульмы заподозрили в сексуальном насилии над ребенком в 2019 году после того, как его дочь доставили в больницу с повреждениями половых органов. В ходе процесса мужчина признался, что совершил преступление, и объяснил, что сорвался на ребенка из-за ссоры с женой, потому что был сильно разозлен. Он рассказал, что нанес травмы девочке при смене подгузника. Суд счел, что у подсудимого не было желания удовлетворить сексуальные потребности, в связи с чем в его действиях нет состава преступления. Мужчину освободили в зале суда.
30 июня сообщалось, что жена подозреваемого в насилии рассказывала, что мужчина случайно травмировал девочку, а также сам рассказал ей о произошедшем. Она добавила, что просила не вызывать скорую помощь, потому что «прекрасно понимала, что его обвинят в насилии», но тот сам позвонил врачам. Женщина подчеркнула, что медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения, но не проникновение.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Республика Татарстан
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