Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли

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Опубликовано видео крупнейшей нарколаборатории Нидерландов 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Нидерландах обнаружили крупнейшую за всю историю страны нарколабораторию. Подпольный цех по изготовлению кокаина располагался на территории заброшенной конюшни. Там правоохранители обнаружили десятки тысяч литров химикатов и около 100 килограммов основы для производства наркотика. По данным следствия, лаборатория могла ежедневно производить до 200 килограммов кокаина. Полицейские арестовали 16 человек — задержаны трое голландцев, один турок и 13 колумбийцев.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области в ходе спецоперации была ликвидирована крупная нарколаборатория. Стоит отметить, что в отличие от нидерландских «коллег» российские наркоторговцы в своей деятельности использовали рабский труд — они силой удерживали выходцев из ближнего зарубежья и заставляли их производить наркотики под угрозой физической расправы.
Происшествия , Видео , Криминал , Нидерланды
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