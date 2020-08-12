Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли

Нидерландах обнаружили крупнейшую за всю историю страны нарколабораторию. Подпольный цех по изготовлению кокаина располагался на территории заброшенной конюшни. Там правоохранители обнаружили десятки тысяч литров химикатов и около 100 килограммов основы для производства наркотика. По данным следствия, лаборатория могла ежедневно производить до 200 килограммов кокаина. Полицейские арестовали 16 человек — задержаны трое голландцев, один турок и 13 колумбийцев.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области в ходе спецоперации была ликвидирована крупная нарколаборатория. Стоит отметить, что в отличие от нидерландских «коллег» российские наркоторговцы в своей деятельности использовали рабский труд — они силой удерживали выходцев из ближнего зарубежья и заставляли их производить наркотики под угрозой физической расправы.