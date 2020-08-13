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Крики задержанных в минском изоляторе попали на видео 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что по свидетельствам людей, покинувших изолятор, там избивают задержанных сотрудники ОМОН и СОБР.
Ранее журналист российского издания Znak.com Никита Телиженко, который был задержан при освещении акции протеста в Минске, опубликовал репортаж о жестоких избиениях и издевательствах над людьми в белорусском РУВД и СИЗО. По его словам, пол в РУВД был «липким от крови».
В сети появляются новые видео с белорусскими силовиками, выбрасывающими форму в знак протеста против разгона протестующих. Они заявляют, что давали присягу народу и им стыдно за тех, кто выполняет приказы о насилии над гражданами.
По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей.
Протестующих разгоняют с помощью спецтехники. Задержаны несколько тысяч человек. Власти подтвердили смерть одного демонстранта, у которого, по версии МВД, в руках взорвалось самодельное устройство. Позже стало известно о смерти 25-летнего жителя Гомеля после задержания.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Белоруссия в огне , Никита Телиженко , Александр Лукашенко , МВД , ФСИН , Минск
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