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Российские суды, роддома и станции метро «заминировали» от имени Кадырова 

Lenta.ru 25 минут назад
Неизвестные сообщили о минировании около сотни различных учреждений в Петербурге. Письма об этом были отправлены от имени главы Чечни Рамзана Кадырова и православного олигарха Константина Малофеева, сообщает «Фонтанка».
В Москве массово "заминировали" роддома и "Ашаны"
По данным издания, в пяти отправлениях с одноразовых почтовых адресов ramzankadirov@vistomail.com и mr.malofeev@vistomail.com говорилось о бомбах, якобы заложенных в 103 заведениях города, в том числе десять районных судов и станции метрополитена, пять роддомов, четыре налоговые инспекции, здание ТЭЦ, восемь гипермаркетов «Ашан».
В итоге было эвакуировано 2,5 тысячи человек из десяти зданий. В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.
3 августа волна сообщений о минировании прокатилась по Москве. Были проверены два аэропорта, все станции столичного метро, магазины сети «Ашан» и родильный дом. Данные о блмбах оказались ложными.
Еще ранее в Москве и Петербурге были «заминированы» суды. На электронные почты учреждений пришли письма с угрозами и требование к Малофееву выплатить 120 биткоинов, якобы украденные с биржи WEX.
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Происшествия , Видео , Константин Малофеев , Рамзан Кадыров , Ашан , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург , Чеченская Республика
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