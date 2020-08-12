Россиянин жестоко убил невесту и был пойман в парке 

21 июля, как сообщал «Рамблер», в квартире жилого дома в Колпачном переулке была найдена мертвой 27-летняя женщина со множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
22 июля управление Следственного комитета (СК) России по столице сообщило о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство». В тот же день средства массовой информации сообщили, что погибшую звали Марина Панкратова, она была сотрудницей компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) и 8 августа должна была выйти замуж за своего безработного жениха, который не выходит на связь.
Вчера в СК сообщили, что жених Панкратовой был установлен, задержан и доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий. Сегодня РЕН ТВ сообщил, что задержанного зовут Александр Воронин, ему 26 лет, он был задержан вчера днем на территории Лефортовского парка на Красноказарменной улице, Юго-Восточный административный округ Москвы.