Россиянин жестоко убил невесту и был пойман в парке 

Убийца невесты был задержан на территории Лефортовского парка в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

21 июля, как сообщал «Рамблер», в квартире жилого дома в Колпачном переулке была найдена мертвой 27-летняя женщина со множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.

22 июля управление Следственного комитета (СК) России по столице сообщило о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Убийство». В тот же день средства массовой информации сообщили, что погибшую звали Марина Панкратова, она была сотрудницей компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) и 8 августа должна была выйти замуж за своего безработного жениха, который не выходит на связь.