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В Волгограде задержали ростовчанина, расчленившего жителя Саратова 

runews24.ru и ещё 3 1 час назад
По сообщению ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 12 августа, совместно с сотрудниками ГУ МВД по Ростовской области было проведено задержание подозреваемого в убийстве.
По данным следствия, 18 июля 2020 года в Кировском районе Волгограда были обнаружены расчлененные останки мужчины. Было установлено, что жертвой был житель Саратовской области, который вел криминальный образ жизни.
Сотрудники правоохранительных органов опросили круг знакомых погибшего, а также возможных свидетелей. Так продавщица одного магазина вспомнила покупателя, который сразу купил довольно много скотча.
Задержанный свою вину признал. В данный момент полицейские проверяют причастность ростовчанина к совершению других преступлений.
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Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Волгоград , Волгоградская Область , Саратов
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