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По данным следствия, 18 июля 2020 года в Кировском районе Волгограда были обнаружены расчлененные останки мужчины. Было установлено, что жертвой был житель Саратовской области, который вел криминальный образ жизни.

Сотрудники правоохранительных органов опросили круг знакомых погибшего, а также возможных свидетелей. Так продавщица одного магазина вспомнила покупателя, который сразу купил довольно много скотча.

Задержанный свою вину признал. В данный момент полицейские проверяют причастность ростовчанина к совершению других преступлений.