Раскрыто число предотвращенных ФСБ терактов

России за последние месяцы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили порядка десяти терактов в различных регионах страны. Всего за последние десять лет предотвращено 698 преступлений террористической направленности и 159 терактов. Об этом в среду, 12 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такие данные были раскрыты во время круглого стола «Эффективный антитеррор — тысячи спасенных жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х», посвященном 20-й годовщине теракта на Пушкинской площади. Участники отметили значительное улучшение террористической обстановки в России за последние десятилетия, чему способствовала эффективная работа спецслужб.

Генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов пояснил, что террористическая угроза сохраняется, поскольку события в стране и мире способствуют росту экстремизма. Михайлов призвал силовые ведомства вести работу над снижением экстремистской активности, чтобы она не привела к акциям террористической направленности.

Участники круглого стола отметили, что необходимо оказывать всяческую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших при выполнении боевых задач силовиков.