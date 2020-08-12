Суд по делу Ефремова перенесли 

Очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде столицы было отложено, сообщает ТАСС. Разбирательство продолжится 18 августа.

Решение о переносе процесса было принято судьёй Еленой Абрамовой в связи с экстренной госпитализацией артиста накануне. Очередное заседание должно было состояться 12 августа, но из-за отсутствия обвиняемого его было решено отложить почти на неделю. При этом Абрамова подчеркнула, что в Боткинскую больницу, где в настоящее время находится артист, был отправлен запрос с просьбой уточнить диагноз Ефремова.

11 августа, как сообщал «Рамблер», Михаила Ефремова вынесли из здания Пресненского суда на носилках: артисту стало плохо во время заседания. Медики «скорой помощи», прибывшие на место вызова, заявили о необходимости госпитализировать артиста. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, сотрудники суда долго не могли разрешить отправку его подзащитного в больницу. Юрист назвал ситуацию «беспределом». СМИ отмечают, что врачи подозревают у актера предынфарктное или предынсультное состояние. В настоящее время он находится в реанимации в Боткинской больнице. Текущее его состояние не известно.