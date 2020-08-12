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Российский блогер арестован за незаконный доступ к гостайне 

Павел Тиунов и ещё 12 36 минут назад
Автора YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа арестовали, сообщает Telegram-канал Baza. Правоохранители обвинили его в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.
Журналисты отмечают, что Пыж перестал выходить на связь с родственниками и друзьями 5 августа. Позже на сайте Мещанского суда появилась информация о том, что молодой человек был арестован 6 августа. Известно, что по месту жительства Пыжа правоохранители провели обыск. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, максимальное наказание по которой составляет до 8 лет лишении свободы.
Раскрыты пароли Сафронова
На канал Urbantourizm в настоящее время подписаны 783 тысячи пользователей. Андрей Пыж известен подписчикам под псевдонимом МШ. Он снимает ролики в заброшенных зданиях, городах, а также на полусекретных объектах. Последнее видео на канале — запись трансляции, в которой блогер рассказывает о поездке в Белоруссию.
В Москве, как сообщал «Рамблер», идет расследование дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в разглашении гостайны западным спецслужбам. По версии следователей, претензии связаны с передачей сведений о поставках российского оружия в страны Африки и Ближнего Востока.
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос
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