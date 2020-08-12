В Ивановской области задержали торговцев наркотиками

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Отмечается, что задержанные специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет.

Преступники использовали труд «иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы».

На месте изъяли почти 35 килограммов мефедрона.

«По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств», — говорится в пресс-релизе.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.