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ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
В Ивановской области задержали торговцев наркотиками
Фото: РИА Новости
В Ивановской области задержаны торговцы наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Отмечается, что задержанные специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет.
Преступники использовали труд «иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы».
На месте изъяли почти 35 килограммов мефедрона.

«По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств», — говорится в пресс-релизе.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
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Происшествия , Другое , ФСБ , РИА Новости , Ивановская Область
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