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Белоруссия в огне. Главное

Три человека задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве 

Газета.Ru и ещё 41 34 минуты назад
Как минимум три человека были задержаны полицией в четверг, 13 августа, на несогласованной акции возле посольства Белоруссии в Москве, передает РИА "Новости".
Участники акции собрались на улице у здания белорусской дипмиссии в Москве. Они выступили против итогов результатов выборов в Белоруссии, которые выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщается, сотрудники полиции несколько раз вытесняли их с улицы возле посольства, однако те приходили обратно. В результате были задержаны три митингующих.
Еще четырех человек полиция остановила, но не задержала. С этими протестующими была проведена профилактическая беседа.
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Происшествия , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РИА Новости
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