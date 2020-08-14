Как минимум три человека были задержаны полицией в четверг, 13 августа, на несогласованной акции возле посольства Белоруссии Москве , передает РИА "Новости".

Участники акции собрались на улице у здания белорусской дипмиссии в Москве. Они выступили против итогов результатов выборов в Белоруссии, которые выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко

Как сообщается, сотрудники полиции несколько раз вытесняли их с улицы возле посольства, однако те приходили обратно. В результате были задержаны три митингующих.

Еще четырех человек полиция остановила, но не задержала. С этими протестующими была проведена профилактическая беседа.