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Полиция оттесняет людей от посольства Белоруссии в Москве 

BFM.RU и ещё 46 27 минут назад
Полиция оттесняет людей от посольства Белоруссии в Москве
Фото: РИА Новости
От здания посольства Белоруссии в Москве полиция начала оттеснять собравшихся людей, которые пришли выразить несогласие с результатами выборов президента республики, передает ТАСС.
Около диппредставительства сейчас находятся почти 300 человек.
Также агентству сообщили, что работа консульского отдела посольства Белоруссии в Москве приостанавливается с 14 августа по техническим причинам. Дата возобновления работы будет объявлена позднее.
Как передает РИА Новости, полиция и сотрудники ОМОНа пошли цепью по Маросейки от Армянского переулку в сторону Чистопрудного бульвара. Они толкали людей, говорили всем уйти с улицы, при этом они вытесняли с улицы не только участников митинга, но и журналистов, не объясняя причин.
Несмотря на то, что людей с Маросейки оттеснили, они переулками возвращаются на перекресток у посольства и снова стараются выстроить так называемую «цепь солидарности».
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Происшествия , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , ИТАР-ТАСС
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