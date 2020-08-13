Полиция оттесняет людей от посольства Белоруссии в Москве 

От здания посольства Белоруссии Москве полиция начала оттеснять собравшихся людей, которые пришли выразить несогласие с результатами выборов президента республики, передает ТАСС.

Около диппредставительства сейчас находятся почти 300 человек.

Также агентству сообщили, что работа консульского отдела посольства Белоруссии в Москве приостанавливается с 14 августа по техническим причинам. Дата возобновления работы будет объявлена позднее.

Как передает РИА Новости, полиция и сотрудники ОМОНа пошли цепью по Маросейки от Армянского переулку в сторону Чистопрудного бульвара. Они толкали людей, говорили всем уйти с улицы, при этом они вытесняли с улицы не только участников митинга, но и журналистов, не объясняя причин.

Несмотря на то, что людей с Маросейки оттеснили, они переулками возвращаются на перекресток у посольства и снова стараются выстроить так называемую «цепь солидарности».