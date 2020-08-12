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Задержанный в Минске журналист «Медузы» Солопов вернулся в Россию 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Задержанный в Минске журналист «Медузы»вернулся в Россию
Фото: со страница Максима Солопова в сети Facebook
Задержанный ранее в Минске журналист издания "Медуза" Максим Солопов сообщил РИА Новости, что в настоящее время уже находится на российской территории.

"Я уже на российской территории. Все хорошо. Немножко помятый, но все нормально", — рассказал Солопов агентству.

По словам журналиста, в ночь на среду работники российского консульства доставили его из Минска на российскую границу, сейчас он едет домой в Москву. Вместе с ним находится сотрудник общественной организации "Открытая Россия" Илья Рогов, уточнил Солопов.
Он рассказал, что власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение — работал в качестве журналиста, но без аккредитации. По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник он был задержан в центре Минска, когда освещал протестные акции — его сильно побили при задержании, сейчас журналист собирается зафиксировать побои.

"Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли", — описал Солопов свое самочувствие. Ранее в "Медузе" состояние журналиста охарактеризовали как "травмирован милицией или омоновцами во время задержания, у него есть травмы, но он передвигается".

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Ласенко , Максим Солопов , Константин Придыбайло , Семен Пегов , Антон Старков , Илья Питалев , Евгений Олейник , Александр Лукашенко , Илья Рогов , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск , Москва
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