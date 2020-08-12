Задержанный в Минске журналист «Медузы»вернулся в Россию

"Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли", — описал Солопов свое самочувствие. Ранее в "Медузе" состояние журналиста охарактеризовали как "травмирован милицией или омоновцами во время задержания, у него есть травмы, но он передвигается".