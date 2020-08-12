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Извращенец снимал видео под юбками незнакомых девушек и попал под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Извращенец снимал видео под юбками и попался
Фото: National University of Singapore
27-летний житель Сингапура снимал фото и видео под юбками женщин в различных общественных местах, в том числе в своем вузе, и попал под суд. Об этом сообщает местный телеканал CNA.
Дезмонд Тех Ю Киат (Desmond Teh Yu Kiat), в прошлом году окончивший химический факультет в Национальном университете Сингапура, впервые попался на том, что снимает эротические видео 24 марта 2017 года. Сингапурец засунул телефон под юбку незнакомой девушке, поднимавшейся по лестнице в столовую учебного заведения. Это заметил однокурсник Киата и несколько раз попросил его перестать, угрожая ему жалобами в полицию. В итоге извращенец перестал снимать и быстро ушел.
Свидетель произошедшего обменялся контактными данными со студенткой, которую обидел Киат, и посоветовал ей обратиться к охранникам кампуса. В итоге жертва написала заявление о случившемся в полицию.
Полицейские начали расследование и изъяли у Киата телефон и ноутбук. Они сумели восстановить 230 роликов, снятых под юбками женщин или в женских раздевалках. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый снял на видео 104 женщины с июня 2015 года по апрель 2017. На 70 роликах видны лица жертв. На его устройствах обнаружили еще 498 видео, признанных порнографическими, и 96 видео, снятых под юбками женщин в заграничных поездках.
Полиция установила, что он качал порнографические видео из интернета. Свои же ролики он публиковал на своем аккаунте в Tumblr и делился ими в мессенджерах.
Киат признался, что снимал ролики в вузе, на станциях общественного транспорта, в ресторанах быстрого питания, в примерочных магазинов одежды. Он утверждает, что не мог устоять перед искушением, если видел красивую и хорошо одетую девушку от 20 до 25 лет. Сингапурец осознавал, что поступает нехорошо однако не обращался за помощью к психологам.
Во вторник, 11 августа, его приговорили к 28 неделям тюремного заключения за оскорбление женского достоинства и хранение порнографии. После освобождения обвиняемый будет обязан ходить на принудительные консультации психолога и общественные работы.
Ранее в Сингапуре начался суд над 20-летним мужчиной, который десятки раз незаметно заглядывал под юбку начальницы. Ему грозит тюремное заключение на срок до одного года и штраф.
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Происшествия , Криминал , Сингапур
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