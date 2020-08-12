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ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 53 минуты назад
ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах
Фото: ТАСС
ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали, подсказывая участникам протестов, где можно укрыться от белорусских правоохранителей.

«На проспекте Дзержинского, возле станции метро «Грушевка», к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по «координаторам» несколько раз выстрелили из помповых ружей», — говорится в сообщении «Sputnik Беларусь».

Между тем в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома РИА «Новости» сообщили, что сотрудника ГАИ в районе гостиницы Юбилейная в Минске сбил автомобиль. При этом СМИ сообщали, что в мужчину якобы стреляли.

«Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сотрудник ГАИ был госпитализирован, реанимационные мероприятия не понадобились, он будет жить.
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Происшествия , СНГ , ГИБДД , МВД , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск
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