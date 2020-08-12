ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах 

«На проспекте Дзержинского, возле станции метро «Грушевка», к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по «координаторам» несколько раз выстрелили из помповых ружей», — говорится в сообщении «Sputnik Беларусь».