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После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
После разлива нефти в реку в Приамурье возбудили дело
Фото: СК РФ
Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в реку Селемджа в Амурской области, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Загрязнение Селемджи — крупнейшего по длине и площади бассейна притока реки Зеи — нефтепродуктами в районе поселка Экимчан произошло в конце июля. Власти Приамурья сообщали, что Росприроднадзор устанавливает источник загрязнения реки, отрабатываются разные версии. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура вместе со специалистами Амурского территориального управления Росрыболовства и министерства природных ресурсов региона начала проверку. Специалисты выставили боновые ограждения и начали ликвидацию разлива.

"Возбуждено уголовное дело по факту разлива. Идет следствие", — сказал собеседник.

Дело возбуждено по статье 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".
Прокуратура области сообщает, что контролирует расследование уголовного дела. На контроле ведомства также результаты исследования качества воды.

"В ходе проверки специалисты установили место загрязнения, устанавливаются источники. Кроме того, прокуратура установила, что в бюджете Селемджинского района на 2020 года, в нарушение закона, не предусмотрено достаточное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — сообщает прокуратура.

В районном бюджете на эти цели предусмотрено 500 тысяч рублей, что недостаточно для предупреждения ЧС и ликвидацию их последствий. Главе Селемджинского района внесено представление.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Минприроды , Росрыболовство , РИА Новости , Амурская Область , Экимчан
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