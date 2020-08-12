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Откровения торговца детьми попали на видео 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
В сети появилось интервью с предполагаемым главарем преступной группировки, которая занимается продажей младенцев, Константином Свитневым. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Он скрывается заграницей. Константин утверждает, что возбужденное против него уголовное дело является полностью сфальсифицированным, к делу с погибшим младенцем он не имеет никакого отношения, а суррогатное материнство не имеет ничего общего с торговлей детьми. Однако следствие считает Константина Свитнева причастным к продаже детей и виновным в смерти младенца в январе 2020 года. Оглашаются даже суммы продажи одного ребенка в другие страны — 2,5 миллиона рублей.
Происшествия , Видео
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