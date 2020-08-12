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Охлобыстин рассказал о «синдроме Раскольникова» у Ефремова 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Актер Иван Охлобыстин рассказал, почему Михаил Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП.
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
По словам Охлобыстина, Ефремов хочет, чтобы все происходило по закону.

"Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова", — отметил Охлобыстин в интервью "Известиям".

Он отметил, что наказание в случае Ефремова "не принесет пользы", но оно необходимо. По мнению Охлобыстина, справедливым решением в отношении актера стал бы постоянный контроль с помощью электронного браслета, чтобы передвижения по городу ограничивались дорогой от дома до театра.
ДТП с участием Ефремова
В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , газета "Известия"
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