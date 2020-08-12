По словам Охлобыстина, Ефремов хочет, чтобы все происходило по закону.

"Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова", — отметил Охлобыстин в интервью "Известиям".

Он отметил, что наказание в случае Ефремова "не принесет пользы", но оно необходимо. По мнению Охлобыстина, справедливым решением в отношении актера стал бы постоянный контроль с помощью электронного браслета, чтобы передвижения по городу ограничивались дорогой от дома до театра.

ДТП с участием Ефремова

В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее от полученных травм он скончался в больнице.

В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.