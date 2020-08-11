Как участковый захватывал квартиры пенсионеров

Сотрудник московской полиции на протяжении 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера, а также сдавал своей знакомой еще одну пустующую квартиру в центре столицы. Как удалось выяснить следователям, правоохранитель отслеживал одиноких пожилых людей, квартплату за которых выплачивало государство по договору социального найма, а после их смерти присваивал жилплощадь себе.

Сотрудник московской полиции Андрей Слабкин 11 лет прожил в квартире пропавшего без вести пенсионера в центре столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники.

он отслеживал сведения о пропавших пенсионерах, которые проживали в столице по договору социального найма, заключенному с департаментом имущества. В том случае, если хозяин долгое время не возвращался в квартиру, участковый заселялся в нее сам.

Так, в 2009 году участковый переехал в квартиру на улице Казакова. Кроме того, в 2018 году он присвоил себе еще одну пустующую квартиру в Гороховском переулке, которую сдал своей знакомой за 20 тыс. рублей в месяц.

Сейчас сотрудник полиции задержан за превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения — ему грозит до четырех лет лишения свободы. «Газета.Ru» отправила запрос в Следственный комитет по Москве с просьбой подтвердить информацию об уголовном преследовании участкового.

Ранее еще одно незаконное хищение квартиры произошло во Владимире — там местный житель путем взлома проник в чужую квартиру и остался в ней жить.

По данным представителей регионального Следственного комитета, 38-летний мужчина сломал замок и проник в чужую квартиру в октябре 2018 года. Он знал, что хозяева этой квартиры постоянно проживают в Москве и редко возвращаются во Владимир, поэтому беспрепятственно занял их жилплощадь. Помимо этого, он также пользовался коммунальными услугами, не оплачивая их, — так накопился долг в размере более 40 тыс. рублей.

В итоге мужчине назначили 240 часов обязательных работ. Его признали виновным по уголовной статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

В марте текущего года в Марий Эл еще один мужчина проник в чужое жилье, где прожил двое суток и скрылся, рассказывали в Следственном управлении СК по региону. По данным следствия, 27-летний молодой человек решил зайти в квартиру после того как увидел, что там несколько дней не горит свет.

В результате он приготовил себе еду из того, что нашел в холодильнике, поел, помылся, поспал. На следующий день посмотрел телевизор, перекусил и позвонил с городского телефона в Якутию.

О происходящем стало известно после того, как хозяйка квартиры попыталась попасть внутрь, но не смогла — дверь была закрыта. Услышав ключ в замочной скважине, злоумышленник попытался скрыться, прихватив с собой мужские ботинки, пять художественных книг, пачку крабового мяса, котлеты, вино в коробке, бутылку водки и сигареты. Общая сумма краденого составила около 4 тыс. рублей.

Личность незваного гостя удалось установить после того, как на городской номер перезвонили из Якутии. Собеседник попросил к телефону знакомого, назвав его имя и фамилию. Уголовное дело уже направлено в суд.

В 2019 году 57-летний житель Рязанской области также незаконно занял квартиру своей знакомой. Об этом сообщал сайт региональной прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, в сентябре 2018 года женщина самостоятельно доверила знакомому свою квартиру, чтобы он сделал там ремонт и оплатил коммунальные платежи. Однако уже через пару месяцев она увидела, что ремонт так и не начался, в то время как сам мужчина регулярно выпивает и не следит за порядком. После этого хозяйка запретила ему оставаться в квартире, отобрала ключи и отдала их соседке, чтобы та присматривала за жильем.

Однако обжившийся приятель оказался хитрее: он запомнил, где лежат ключи, и после ухода женщины вновь заселился в чужую квартиру. Соседке он при этом сказал, что вернулся с разрешения владелицы жилья. Афера продолжалась до мая 2019 года, пока хозяйка вновь его не выгнала и не написала заявление в полицию.

Подсудимый полностью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.