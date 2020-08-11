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В Москве нетрезвый строитель упал с крыши и разбился насмерть 

Свободная пресса 1 час назад
В Москве строитель упал с крыши и разбился насмерть
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы строитель-высотник упал с крыши и разбился насмерть.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на местных жителей, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем.
Вот и в день трагедии строитель выпил. По словам его сослуживцев, он «принял на грудь» перед тем, как менять перегородки на крыше. Именно поэтому он не удержал равновесие и упал. Также мужчина отказался надевать страховку со словами «это моя стихия».
Коллеги мужчины вызвали бригаду «Скорой помощи». Однако спасти строителя-высотника медики не смогли — травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.
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Происшествия , Москва
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